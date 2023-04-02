Dries Mertens: "Ne geceydi ama"

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Adana Demirspor maçı galibiyeti sonrası bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens: 'Ne geceydi ama'
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02 Nisan 2023 13:59
Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Adana Demirspor maçı galibiyeti sonrası bir paylaşım yaptı.

Dries Mertens yaptığı paylaşımda, "Ne geceydi ama... Tekrar sahalara dönmemi sağlayan sağlık ekibimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Mertens ayrıca, tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen fizyoterapist Burak Koca'ya da özel teşekkür etti. 

Belçikalı yıldız sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalara çıkamamıştı. Akdeniz ekibine karşı sahada gösterdiği performans taraftarlar tarafından alkış topladı.


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