Golden State Warriors forveti Draymond Green, "çok iyi şut atabileceğini" iddia etti.



The Athletic'den Anthony Slater ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Green, şutuna olan güvenini dile getirdi ve "çok iyi şut atabileceğini" belirtirken, 2015-16 sezonunda bu alanda bulunduğu noktaya tekrar yükselmenin zihinsel yönden bir engeli olduğunu da sözlerine ekledi.



İkili arasında geçen diyalog şu şekildeydi:



Green: "Şu sıralar şutumla ilgili problem yaşamıyorum. Bana kalırsa uzun süre şut atmadığınızda, üstesinden gelmeniz gereken zihinsel bir engel oluyor. Şu anda o noktadayım diyebilirim. Ama çok iyi şut atabileceğimi biliyorum."



Slater: Bu zihinsel engel nedir?



Green: "Bir zamanlar bilge bir adam, bana şöyle demişti: 'Bir şeyi kullanmazsan, kaybedersin.' Öyle bir dönem gelmişti ki her üç maçta bir üçlük atıyordum ve eğer kaçırırsam, yüzdemin içine ediliyordu. Farkına bile varmadan, 10 maçta 7'de 0 oluyordum ve yüzdem berbat oluyordu. Bu durum da özgüveninizi etkileyebiliyor."



2015-16 sezonunda maç başına 3.2 denemede %38.8 üçlük isabet bulmuş olan Green, şu anda aynı mesafeden %60 isabetle oynasa da, bunu maç başına 1'den az denemeyle başarıyor.



