Draymond: "LeBron tüm zamanların en iyisi, umarım bir gün başkanlığa oynar!"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in "kusursuz" bir basketbol özgeçmişi olduğuna inanıyor.



Draymond'a, "More Than A Vote" (Bir Oydan Daha Fazlası) girişimini tartışmak için geldiği ESPN'in "First Take" programında, LeBron'un sahip olduğu güç hakkında sorular soruldu:



"Bence LeBron çok fazla güç veriyor. Ki bu da doğal, tüm zamanların tartışmasız en büyük oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Özgeçmişine baktığınızda, kusursuz."





Green, James'in özgeçmişinin basketbolla sınırlı olmadığını, saha dışı iş ve aktivizmi de kapsadığını söyledi:



"Sahada yapabildiği şeyler, kesinlikle muhteşem. Ama daha da önemlisi, saha dışında başarabildiği şeyler. Ve en çok saygı duyduğum kısım da burası."



James uzun zamandır ligin sözcülerinden biri ve yakınlardaki nedenleri savunmaktan korkmuyor. Seçmen katılımını artırmayı ve seçmen bastırma ile savaşmayı amaçlayan "Bir Sporcudan Daha Fazlası" mesajını, "Bir Oydan Daha Fazlası" girişimine genişletmişti.



LeBron, polis vahşetine karşı da aktif bir ses olmuş ve Ohio'da "I Promise School"u açmıştı.



"UMARIM BİR GÜN BAŞKANLIĞA OYNAR"



Draymond, LeBron'un bir gün ABD başkanlığına oynadığını görmek istediğini de ekledi:



"Benim için basketbol sahasında rakip olarak yaptıkları ile ilgili değil. Ona karşı oynamaktan zevk alıyorum. En iyisine karşı oynamak hoşunuza giden bir şey, ancak saha dışında yaptıkları ve yönetebildiği girişimleri sayesinde ona saygım çok büyük ve umarım bir gün başkanlığa oynar."