Dorukhan Toköz: "Şampiyonluk, arkadaşlıkla geldi"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, şampiyonluk sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz: 'Şampiyonluk, arkadaşlıkla geldi'
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16 Mayıs 2021 00:18
Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, karşılaşma sonrasında konuştular.

Şampiyonluğun arkadaşlıkla geldiğini söyleyen Dorukhan, "Çok mutluyum. Takımı, yönetimi, hocalarımızı herkesi tebrik ederim. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Allah nicelerini nasip etsin. Bu şampiyonluk arkadaşlıkla geldi. İnşallah birlikte daha bir sürü başarılar elde ederiz." dedi.

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