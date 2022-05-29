Dorukhan Toköz için Atletico Madrid iddiası

Sezon başında Beşiktaş'tan Bordo-Mavili takıma katılan Dorukhan Toköz'ün İspanyol devi Atletico Madrid'in gündeminde olduğu iddia ediliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz için Atletico Madrid iddiası
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29 Mayıs 2022 11:20
Sezon başında Beşiktaş 'tan Bordo-Mavili takıma katılan Dorukhan Toköz'ün İspanyol devi Atletico Madrid'in gündeminde olduğu iddia ediliyor.

2019'da Beşiktaş'ta oynarken de ismi İspanyol takımıyla anılan 26 yaşındaki oyuncunun, ön libero, sağ bek ve stoper gibi kilit mevkilerde görev alabilmesi nedeniyle İspanyollar'ın radarına girdiği belirtiliyor.

Trabzonspor, Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'ü bedelsiz kadrosuna katmıştı. 

 
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