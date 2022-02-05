Dorukhan Toköz: 'Abdullah Hoca, bize söylüyor'

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Dorukhan Toköz "Kendi adıma mutluyum. Bundan daha önemlisi kazanmamız. Zor bir maç oldu. Hocamız 'İyi defans yapan takım şampiyon olur' diyor. Biz de iyi defans yaptık ve gol yemedik. Kendime adıma ve takım adına mutluyum." dedi.



Marek Hamsik'in olmaması hakkında gelen soruya yanıt veren Dorukhan Toköz "Marek Hamsik çok büyük bir futbolcu. Onunla oynadığımızda, dahaa çok topa sahip olup, daha iyi oynuyoruz. Kim oynarsa oynasın, elinden geleni yapıyor. Biz takım olarak iyiyiz. Tabii ki Hamsik'in yokluğunu hissediyoruz ama onun yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





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