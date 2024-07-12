Dört büyükler, Büyükekşi'ye imza vermedi!

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor; TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dört büyükler, Büyükekşi'ye imza vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2024 09:04
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 18 Temmuz'da yapılacak seçim için artık geri sayıma geçildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermedi.

TFF'de yapılacak seçim için Mehmet Büyükekşi ile birlikte İbrahim Hacıosmanluğu ve Erdal Alkış'ın adaylıkları bulunuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery