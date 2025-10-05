İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında Aston Villa, Burnley ile karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 25 ve 63. dakikalarda Donyell Malen kaydetti. Burnley'in tek golünü ise 78. dakikada Lesley Ugochukwu attı.
Bu sonucun ardından Aston Villa, puanını 9 yaptı. Burnley, 4 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Aston Villa, Tottenham deplasmanına gidecek. Burnley, Leeds United'ı ağırlayacak.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 25 ve 63. dakikalarda Donyell Malen kaydetti. Burnley'in tek golünü ise 78. dakikada Lesley Ugochukwu attı.
Bu sonucun ardından Aston Villa, puanını 9 yaptı. Burnley, 4 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Aston Villa, Tottenham deplasmanına gidecek. Burnley, Leeds United'ı ağırlayacak.