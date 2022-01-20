Domenec Torrent maç taktiğini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda buludnu.4-2-3-1 formasyonuyla başlayacağız. Geçen maçta olan şeyin olmasına izin veremeyiz. Dolayısıyla onların hücum şeklinde adapte olmuş şekilde çalışma yaptık, bu şekilde sahaya çıkacağız.Farklı formasyonlar görme durumu söz konusu. 1 hafta içinde 3 maç olacak. Olabildiğince hepsine hazırlıklı çıkmaya çalışacağız. Önümüzde daha uzun süre olduğunda daha farklı formasyonlar göreceksiniz.Bütün oyuncularımızın olmasını istiyoruz. Yapacak bir şey yok. Elimizde ne varsa onla oynamamız gerekiyor. Kart cezalıları var, Afrika Kupası'na gidenler var, sakatlar var. Biz elimizdeki oyuncularla olabilecek en iyi şekilde oyun çıkaracağız.