Domenec Torrent kararı verildi!

Galatasaray'da Domenec Torrent'e güvenoyu çıktı.



Fatih Terim'in yerine geldiği günden bu yana tartışılan 59 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle Barcelona karşısında oynanan iki maç ve arada kazanılan Beşiktaş derbisiyle gelecek adına ümit verdi, koltuğunu garantiledi.



Torrent'in imza attığı gün de dahil olmak üzere yeni sezon için farklı bir teknik adamla yola devam etme planları yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaptığı seçimden çok memnun kalmış durumda...



Sarı-Kırmızılı kulübün patronu; sportif danışman Campos, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Torrent ile yeni sezonun kadro planlamasına hız kesmeden devam ediyor.



TARAFTARLA DA BUZLARI ERİTTİ



Özellikle Konyaspor yenilgisinin ardından kullandığı, "Bu takımı ben kurmadım, böyle buldum" sözleriyle tepki çeken ve Beşiktaş derbisi öncesinde protesto edilen Torrent, taraftarla arasındaki buzları eritti.



Nef Stadı'ndaki Barcelona karşılaşması öncesinde alkışlarla tribüne çağrılan İspanyol hoca, 2-1'lik yenilginin ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımızla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir taraftarımız var. Onların sayesinde son dakikaya kadar oyunu taşıdık" diye konuştu.





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