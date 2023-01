Doğuş Özdemiroğlu: 'Hedefimiz ilk 6'ya girmek'

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) son 16 turunda İspanya'dan Lenovo Tenerife, UCAM Murcia ve Surne Bilbao ile eşleşen Darüşşafaka'nın oyuncusu Doğuş Özdemiroğlu, bu organizasyonda sonuna kadar mücadele etmek istediklerini söyledi.



Darüşşafaka'nın Portekiz temsilcisi Benfica'yı yenerek son 16 turuna adını yazdırdığı play-in maçı sonrası haftanın en değerli oyuncusu seçilen Doğuş Özdemiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu eşleşmeye biz dezavantajlı başlamıştık. Grubumuzu üçüncü bitirdiğimiz için ev sahibi avantajımız yoktu. Turu geçebilmek için orada bir maçı kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Buna göre konsantre olduk ve hazırlandık. Sadece ben değil, orada takım olarak çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarım benim verdiğim hemen hemen bütün pasları sayıya çevirdi ve ben de bu yüzden yüksek bir asist sayısına ulaştım. Taraftar oylamasıyla da beni seçmişler haftanın oyuncusu olarak. Bu beni mutlu etti ve gururlandırdı tabii ki. Ancak haftanın oyuncusu seçilmekten çok maçı kazanmamız önemliydi çünkü biz Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar mücadele etmek için varız." diye konuştu.



Son 16 turunda üç İspanyol ekibiyle yapacakları maça değinen Doğuş, deplasmanların yorucu olduğunu vurgulayarak, "Bizim için özellikle deplasman maçları çok zorlu olacak. Biz ekstradan yol giderken, onlar deplasman maçlarını da kendi ülkelerinde oynayacaklar. Bu tabii bizim için bir dezavantaj. Evimizde oynayacağımız üç maç bizim için kilit olacak. Öncelikli hedefimiz evimizde hata yapmadan bunları kazanmak. Sonra deplasmanlarda bir veya iki maç kazanıp çeyrek finale kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi'nin formatı



Doğuş, Basketbol Şampiyonlar Ligi formatının sporcu sağlığı açısından en iyi Avrupa organizasyonu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Basketbol Şampiyonlar Ligi gerçekten üst düzey mücadelelerin yaşandığı bir turnuva. Format olarak maç takvimi konusunda özellikle oyuncu sağlığı için çok önemli bir iş yapıyorlar. Çünkü her hafta içi maç oynamaktansa en azından iki haftada bir maç oynayınca daha sağlıklı olunduğunu, oyuncuların daha formda kalabildiğini görüyoruz. Diğer turnuvalara bakınca, bir takıma her hafta maç oynatılması belki seyirciler adına daha iyi olabilir ama sporcu sağlığı açısından Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin formatının daha mantıklı olduğunu ve maçların kalitesinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Üst üste maç oynadığınız zaman ister istemez yorgunluk oluyor ve bu da oyuncunun performansına yansıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'de böyle bir sorun yok. Formata sonradan ekledikleri play-in turuyla da sezon içinde heyecanı daha diri tutacak, seyir zevki yüksek maçlar oynanıyor. Bu maçlar son 16 turunda da devam edecek. Bence Basketbol Şampiyonlar Ligi format olarak da organizasyon olarak da iyi ve iyiye gidiyor."



Şampiyonlar Ligi'nin Avrupa dışında da mücadele etme şansı sunduğunu belirten Doğuş, "Ayrıca Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu olan kulüp Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) düzenlediği Kıtalararası Kupa'da mücadele ediyor. Yani turnuva sadece Avrupa'da bitmiyor, şampiyon olan kulübe dünya genelinde bir turnuvaya da katılma imkanı veriyor. Bu da BCL organizasyonuna renk katan özelliklerden biri diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.



"Konu Darüşşafaka olunca fazla özveri de oluyor"



Doğuş, sakatlığına rağmen Benfica maçında oynaması ve takımın başantrenörü Selçuk Ernak'ın "Doğuş bu konularda Türkiye'nin en aslan yürekli oyuncusudur." sözleriyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:



"Öncelikle böyle güzel bir benzetme kullandığı için Selçuk ağabeye teşekkür ediyorum. Aslında geçen sene şubat ayında başlamıştı. Sol elimde ciddi bir sakatlığım vardı ve ameliyat olmam gerekiyordu. Sezonun devamında da ayak bileğimde ciddi bir sıkıntı olmuştu. Ameliyatı olmak için sezonun bitmesini bekledim ve bu sakatlıklarımla maç kaçırmadan sezonu tamamladım. Bu sene başında da parmağımda ciddi bir sakatlığım oldu ama takımı yalnız bırakmamak için ağrıları tolere ederek oynamaya devam ettim. O da sanıyorum bu şekilde oynadığım için bu benzetmeyi yaptı. Konu Darüşşafaka olunca fazla özveri de oluyor."



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki hedefleri



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili görüşlerini paylaşan Doğuş, sezonu ilk 6 içinde bitirmek istediklerini dile getirdi.



Ligde her takım her takımı yenebilecek seviyede olduğunu vurgulayan Doğuş, "Bu sene gördüğüm kadarıyla sadece bizim takım için değil bütün takımlarda ciddi bir hastalık sorunu var. Biz de iyileşme süreci bir ay sürdü. Ufak tefek sakatlıklarla da birleşince bazı antrenman ve maçlara eksik oyuncuyla çıktık. Yoğun fikstür olduğundan dolayı da bazen yorgun olduğumuz, istemediğimiz maçları kaybettik. Biraz genç bir takım olduğumuz için birbirimizle oynamaya da ancak alıştık. Ligin ikinci yarısında ilk yarıda yaptığımız hataları yapmayarak ligi ilk 6'da bitirmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"Avrupa Ligi'nde daha çok Türk oyuncunun oynaması gerektiğini düşünüyorum"



THY Avrupa Ligi'nde Türk oyuncuların daha çok süre alması gerektiğini belirten Doğuş, "Avrupa Ligi'nde daha çok Türk oyuncunun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Son 7-8 senede burada ciddi anlamda boy gösteren ve yeteneklerini gösteren oyuncularımız var. Bu sayının giderek azalmasından çok giderek artmasını temenni ediyorum. Türk oyuncular hak ettikleri değeri görürlerse bunu sahada da gösterebilirler ve Avrupa Ligi'nde oynayacak birçok Türk oyuncu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Bunu bence takımların bütçeleri bazında düşünmek lazım." diyen Doğuş, "Bütçesi yüksek olan takımlar Türkiye'deki yabancı sınırının üstüne genellikle bir sürü yabancı oyuncu ekleyip Avrupa Ligi'nde onlarla oynamayı tercih ediyor. Orta bütçeli takımlarda ise yerel ligi ve Avrupa maçlarını oynayan sabit oyuncular oluyor. Daha çok oynama şansı olan Türk oyuncuların var olduğunu görüyorum. Şu an Avrupa kupalarında oynayan birçok Türk oyuncu var ve gerçekten maçların sonucuna direkt etki edip, bazı maçlarda maçı kazandıran oyuncular oluyorlar." şeklinde görüş belirtti.



Doğuş, Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir takımdan teklif gelmesi halinde bunu nasıl değerlendireceği sorusuna ise "Bir EuroLeague kulübünden teklif gelirse değerlendiririm ama Darüşşafaka'da çok uzun süredir oynuyorum ve burada gayet mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.





