Doc Rivers, LA Clippers'tan ayrıldı!

LA Clippers ve başantrenör Doc Rivers'ın, karşılıklı olarak yolları ayırma konusunda anlaştıkları açıklandı.



Rivers, yayınladığı bir duyuruda şu ifadelerde bulundu:



"Clipper Nation'a koçunuz olmama izin verdiğiniz için ve burayı kazanan bir takım haline getirmemdeki tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Bu işi devraldığımda, hedeflerim burayı kazanan bir basketbol takımı, bir serbest oyuncu hedef yeri yapmak ve bir şampiyonluk kazandırmaktı.



Hedeflerimin çoğunu başarabilmiş olsam da, hepsini göremeyeceğim. Sezonumuz için hayal kırıklığı yaratan bir son olsa da, hedefe çok yakınsınız ve bu takımın sizlerin desteğiyle neler yapabileceğini biliyorum."



2008'de Boston Celtics ile bir NBA şampiyonluğu kazanmış olan Rivers, görev süresindeki yedi sezon boyunca en çok koç galibiyeti (356) ve en yüksek galibiyet yüzdesi (.631) bazında, Clippers için takım rekorlarının sahibi olmuştu. Ancak, takımının bu başarısını playofflarda sürdürememiş ve sadece 27-32'lik bir derece yakalayabilmişti.



58 yaşındaki koçun en son playoff hayal kırıklığı, Clippers'ın Batı Konferansı yarı finallerinde Denver Nuggets'a 3-1'lik bir seriyi kaybettiği andı. Uzun süredir takımın başında olan Doc, kariyeri boyunca takımının 3-1 avantaja sahip olduğu üç seri kaybetmişti ve bu bir NBA rekoru.



"DOC, BU TAKIMIN TEMELİNİ ATTI"



Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, bir takım basın duyurusuyla şu ifadeleri kullandı:



"Doc, Clippers için müthiş bir koç, inanılmaz bir elçi ve çalkantılı zamanlarda bir güç kaynağı oldu. Çok sayıda maç kazandı ve bu takımın temelini attı."



Çoğu analist, geçtiğimiz yaz süperstarlar Kawhi Leonard ve Paul George'u aldıktan sonra, Clippers'ı meşru şampiyonluk adayları olarak görüyorlardı. Lakin ekip, 50 yıllık tarihinde hala bir konferans finali yapabilmiş değil.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Rivers'ın sözleşmesinde iki yılı daha bulunuyor.



PELICANS VE 76ERS, ŞİMDİDEN DOC'A ULAŞTI!



The Undefeated'den Marc Spears, Rivers'ın Clippers'tan istifa etmeyi kabul etmesi sonrası, New Orleans Pelicans ve Philadelphia 76ers'ın, kendi başantrenör pozisyonlarındaki boşluklarla ilgili olarak Rivers ile şimdiden temasa geçtiğini açıkladı.



New Orleans, beş sezonun ardından Ağustos ayında eski başantrenörü Alvin Gentry ile yollarını ayırırken, Philadelphia ise birkaç gün sonra, Boston Celtics ekibi tarafından playoff ilk turunda elendikten sonra, Brett Brown'ı görevden almıştı.