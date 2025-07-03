Diogo Jota, hayatını kaybetti!

Liverpool'un yıldızı Diogo Jota, bu sabah İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

calendar 03 Temmuz 2025 11:09 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 11:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Diogo Jota, hayatını kaybetti!
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Liverpool'un Portekizli yıldızı Diogo Jota, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota, bu sabah İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, A-52 karayolunun 65. kilometresinde, Palacios de Sanabria belediyesi sınırları içinde meydana geldi.

Liverpoollu futbolcu, 26 yaşındaki ve kendisi de profesyonel futbolcu olan kardeşi Andre ile birlikte seyahat ettiği aracın yoldan çıkarak alev alması sonucu hayatını kaybetti.


112'yi arayarak durumu bildiren görgü tanıklarının ifadelerine göre, araç tamamen alevler içinde kalmış ve yangın çevredeki bitki örtüsüne de sıçramıştı.

PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU VEFATI DOĞRULADI

Portekiz Futbol Federasyonu, Diogo Jota'nın vefatını doğruladı.

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