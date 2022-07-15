Dinamo Kiev, Antwerp'e diş geçiremedi

Fenerbahçe'nin 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev, hazırlık maçında Royal Antwerp ile karşılaştı.



Antwerp'in stadı Bosuilstadion'da oynanan karşılaşma Antwerp'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken Antwerp'in gollerini 7. dakika Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen ve 70. dakikada Manuel Benson kaydetti. Kiev'in tek golü ise 40. dakikada Viktor Tsygankov'dan geldi.



Bu sonuçla beraber Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçından önce oynadığı son 2 maçı da kaybetmiş oldu. Ukrayna ekibi bir önceki maçta da Lyon'a 3-0 mağlup olmuştu.



Dinamo Kiev, 20 Temmuz Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak.





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