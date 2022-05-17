Diego Lugano'dan Jorge Jesus iddiası

Fenerbahçe'de camianın bir bölümü İsmail Kartal ile devam edilmesini isterken, bir bölüm ise Jorge Jesus'un takımın başına geçmesini arzuluyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle Jorge Jesus ismi, büyük heyecan yaratırken, Diego Lugano'dan flaş bir iddia geldi.



Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski savunma oyuncusu Diego Lugano, Jorge Jesus ihtimalinin oldukça düşük olduğunu öne sürdü.



ESPN Brezilya'ya Jorge Jesus ve Fenerbahçe iddiaları hakkında konuşan Diego Lugano "Fenerbahçe'nin önemli bir ismiyle görüştüm, Jorge Jesus'un gelecek sezon öncesi bir anlaşmaya yakın bile olmadığını söyledi" şeklinde ifadeler kullandı.



Öte yandan Portekiz basını ise kısa bir süre önce daha önce Ali Koç ile Portekiz'de görüşen 67 yaşındaki Jorge Jesus'un, Fenerbahçe ile anlaştığını duyurmuştu. Diego Lugano'nun bu açıklamasının ardından Fenerbahçe ve Jorge Jesus cephesinden nasıl bir cevap geleceği merakla beklenmeye başlandı.





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