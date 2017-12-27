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Dick Advocaat: ''Oyuncular kadar maaş alıyorum''

Kariyerini noktaladıktan sonra Hollanda Ligi'nin son sırasında yer alan Sparta Rotterdam'a imza atan Dick Advocaat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dick Advocaat: ''Oyuncular kadar maaş alıyorum''
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27 Aralık 2017 19:44
Son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran ve ayrıldıktan sonra emekli olacağını açıklayan Dick Advocaat, Hollanda Ligi'nin son sırasında yer alan Sparta Rotterdam ile resmi sözleşmeye imza attı.

Basın toplantısında konuşan Advocaat, ''Takımı görünce şok oldum. Takım resmen ölmüş. Neler yapabileceğimize bakacağız. Çoğu futbolcu için Sparta'ya gelmek yeni bir sınav olacak. Hemen oynamamız gerekiyor. Bu da bizim için bir problem'' sözlerini kullandı.

''FUTBOLCULAR KADAR MAAŞ ALIYORUM''

Sparta Rotterdam'ın kariyerindeki son takım olacağını belirten 70 yaşındaki teknik adam, ''Sonuncu olmamıza rağmen Sparta, Avrupa'da tanınan bir takım. Sparta'nın daha yukarıya yükselmesi gerekiyor. Futbolcuların aldığı maaş, benimkiyle hemen hemen aynı. Bu benim son görevim'' dedi.



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