Diagne, G.Saray'da 200 gün sonra gol attı

Mbaye Diagne, 200 gün sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Diagne, G.Saray'da 200 gün sonra gol attı
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29 Temmuz 2021 00:12
Geçen sezonun ara transfer döneminde İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, 6 aylık aranın ardından PSV Eindhoven karşısında sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Mustafa Muhammed'in yerine oyuna giren Diagne, 84. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Geçen sezonun 18. haftasında 9 Ocak 2021'de oynanan Gençlerbirliği maçında sarı-kırmızılı formayla son golünü atan Diagne, 200 gün sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.

Diagne ayrıca Galatasaray'daki son maçını geçen sezonun ilk yarısında deplasmandaki derbi maçta Beşiktaş'a karşı oynamıştı.


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