Diagne, G.Saray'da 200 gün sonra gol attı

Geçen sezonun ara transfer döneminde İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, 6 aylık aranın ardından PSV Eindhoven karşısında sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
Karşılaşmanın 46. dakikasında Mustafa Muhammed'in yerine oyuna giren Diagne, 84. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Geçen sezonun 18. haftasında 9 Ocak 2021'de oynanan Gençlerbirliği maçında sarı-kırmızılı formayla son golünü atan Diagne, 200 gün sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.
Diagne ayrıca Galatasaray'daki son maçını geçen sezonun ilk yarısında deplasmandaki derbi maçta Beşiktaş'a karşı oynamıştı.
Karşılaşmanın 46. dakikasında Mustafa Muhammed'in yerine oyuna giren Diagne, 84. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Geçen sezonun 18. haftasında 9 Ocak 2021'de oynanan Gençlerbirliği maçında sarı-kırmızılı formayla son golünü atan Diagne, 200 gün sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.
Diagne ayrıca Galatasaray'daki son maçını geçen sezonun ilk yarısında deplasmandaki derbi maçta Beşiktaş'a karşı oynamıştı.