Beşiktaş'ta gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Abdoulay Diaby, profesyonel kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi 2023'de sona erecek olan Diaby, transfer için menajerine cevabı verdi.Son dönemde adı transfer için Asya ve Arabistan takımları ile anılan Diaby'nin Avrupa'da kalmak istediği ve, "." ifadelerini kullandığı belirtildi.28 yaşındaki oyuncu Mali Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.