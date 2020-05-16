Diaby, Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyor

Sezon başında Sporting Lizbon'dan Beşiktaş'a kiralanan Abdoulay Diaby, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Diaby, Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyor
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16 Mayıs 2020 17:59
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Abdoulay Diaby, profesyonel kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi 2023'de sona erecek olan Diaby, transfer için menajerine cevabı verdi.

Son dönemde adı transfer için Asya ve Arabistan takımları ile anılan Diaby'nin Avrupa'da kalmak istediği ve, "Asya'ya gitmem, Arabistan'a gitmem, Avrupa'da kalmak istiyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

28 yaşındaki oyuncu Mali Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.

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