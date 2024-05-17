Galatasaray, UEFA Kupası'nın yıldönümünü kutladı

Galatasaray Spor Kulübü, UEFA Kupası zaferinin 24. yılını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen piknik etkinliğinde kutladı.
İşte yapılan açıklamalar;
DURSUN ÖZBEK
"Hepiniz bu güzel, bu tarihi güne hoş geldiniz. Hepinize büyük bir teşekkür gönderiyorum. 17 Mayıs, bizim artık her sene geleneksel hale getirdiğimiz bir kutlama. Türkiye'ye getirilmiş en büyük zafer. Artık bizlere düşen bunun tekrarlanması. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de gelen yönetimler kulübümüze daha büyük zaferleri armağan ederler. Videoda gördük, değerli kardeşim Okan Hocam burada. Kendisiyle iki senedir çalışıyoruz. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de bunu arttıracaktır. Bizim kıymetlimizdir. Hepimiz onu çok seviyoruz."
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ'
"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük spor kulübü ve sivil toplum kuruluşu. Defalarda bu ispat edildi. İnsanlar tarafından görüldü."
"Ali Sami Yen ağabeyden beri Galatasaray'a hizmet veren çok kıymetli başkanlarımız oldu. Onların hizmetleri çok değerli, bugünlere onların sayesinde geldik. Onların yaptıklarının üzerine bir tuğla daha koyarak, bir tık daha yukarı çıkarmak için ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi son raddesine kadar yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki yönetimler de bunu yapmaya devam edecek."
"Artık öyle bir şekil aldı ki bu, her gelen yönetim, bir önceki yönetimin bir fazlasını yapmak mecburiyetinde hissediyor kendini. Galatasaray'ı önümüzdeki yüzyıllara taşımak için herkese başarılar diliyorum."
"Mayıslar zaten bizim de, 17 Mayıs'ı kutlarken, Galatasaray'ın efsane başkanı, hiç kimsenin aklından çıkmayan, herkesin konuşacağı ve gurur duyacağı Faruk başkanım burada."
"Galatasaray'a hizmet eden her başkan çok değerlidir. Onlar fedakarlıkla, bu unvanın gururunu layıkıyla temsil etmişlerdir. Onlar bizim kıymetlimiz, Galatasaray'ın kıymetlileridir. Galatasaray'ın bugün ekonomik olarak refaha kavuşması, mali bağımsızlığını kazanması için çok değerli bir adımı değerli başkanım Burak Elmas atmıştır. O dönem kendisi beni aramıştı. Birlikte kendisiyle Emlak Konut'a gittik. Bugün çok önemli olan Florya Projesi, o gün Burak Başkan, Erden Timur ve benim de katıldığım toplantılarda istişaresini yaptık. O gün kendisiyle Emlak Konut'a gittik. "Florya'daki arsayı bize satın" dedim. Ne dedilerse ben "evet" dedim, el sıkıştık. Burak başkana, "Hemen buradan" gidelim dedim. "Ağabey nasıl yapacağız?" bu işi dedi. "Kolay" dedim. "Erden ve ben senin yanındayız" dedim. "Merak etme, biz bunun altından kalkarız" dedim. Sağ olsun kendisi de benim söylediklerime kıymet verdi ve o dönem Florya'nın satın alınması için gerekli çalışmaları yaptı. Biz de buna devam ederek bunu Galatasaray'a kazandırdık. Galatasaray'ın geleceğini dizayn edecek önemli bir yatırım"
"Değerli Galatasaraylılar, bizi izleyen değerli Galatasaraylılar, sayın mensupları hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Bugün, 17 Mayıs'ta, kulübümüz açısından unutulmaz bir günde bir aradayız. 24 yıl önce Galatasaray Avrupa'da tarih yazarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Türk futbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarısı, hepimizin daha dün gibi aklında. UEFA Kupası yolunun ne kadar zorlu olduğunu hepimiz anımsıyoruz. Bu süreçte başta Fatih hocamız ve teknik ekibi, oyuncularımız, değerli başkanımız Faruk Süren ve yöneticilere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum."
"Bugün, bu başarının yıl dönümünde önümüzdeki dönemde hedefimiz Avrupa'da yeni kupa olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray, Avrupa'da yeniden tarih yazmak için hazırdır. Bunu herkes böyle bilsin"
"Buradaki tesislerimiz iki fazdan oluşuyor. Birinci faz bitiyor, ikinci faz devam ediyor. Burası Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek tesisleri barındırıyor. Stadımıza yakın olması da bir faktör. Burası büyümeye müsait bir yer. Burayı Galatasaray'a kazandırırken, sadece futbola değil, diğer spor dallarına da hizmet etmesi projem vardı. Bunları önümüzdeki dönem açıklayacağım. Kemerburgaz Tesisleri, Galatasaray adına yakışına, yıldızların yetiştiği yeni bir yuvası olacaktır."
"Birbirimizi sevmek, birlikteliği muhafaza etmek çok önemli. Bu iki senelik başarıda birbirimizin sevmemin önemi çok yüksekti. Eğer yeniden seçilirsem veya bundan sonra seçilen başkanlar bu sevgi iklimini devam ettirmek zorundalar eğer Galatasaray'ın başarısını istiyorlarsa."
OKAN BURUK
"Öncelikle başkanlarım, başkanımız burada, eski yöneticilerimiz, arkadaşlarım burada. Büyük Galatasaray ailesi burada. İki kere demin gözlerim yaşardı. Birincisi UEFA Kupası finalini seyrederken, bir de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu izlerken. İnşallah bu sene bir şampiyonluk daha... Bir galibiyetle bir şampiyonluğa daha imza atmak istiyoruz. İnşallah bunun sevincini de tekrar hep birlikte yaşayacağız. Geçen seneden beri ortaya koyduğumuz birliktelik, Galatasaray için en önemlisi. Başarıyı getiren yol, bundan geçiyor. Herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah uzun yıllar burada hep birlikte oluruz."
ERDEN TİMUR
"2 yılı doldurmak üzereyiz. Herkesle acısıyla, tatlısıyla çok güzel zaman geçirdik. Ben taraftar olarak, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyordum. Ama yönetici olduktan sonra, dış dünya ile ilişkiler kurduktan sonra, bunu kimseyi coşturmak için söylemiyorum, o kadar büyük camia ki.. Potansiyelimizin çok azını kullanıyoruz bunu gördüm. Böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Benim gördüğüm, en önemli şey Galatasaray'ın birlikteliğini sağlamak. Maalesef çok yaralanmaya çok müsait bir birlik. Belki de burada hep birlikte yapmamız gereken o birliği muhafaza etmek. Onu yaptığımızda şampiyonluklar da böyle tesisler de geliyor. Tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Herkese çok çok saygılar sunuyorum."
"ÇAKMA DEĞİL, GERÇEK 5 YILDIZ"
METİN ÖZTÜRK
İşte yapılan açıklamalar;
DURSUN ÖZBEK
"Hepiniz bu güzel, bu tarihi güne hoş geldiniz. Hepinize büyük bir teşekkür gönderiyorum. 17 Mayıs, bizim artık her sene geleneksel hale getirdiğimiz bir kutlama. Türkiye'ye getirilmiş en büyük zafer. Artık bizlere düşen bunun tekrarlanması. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de gelen yönetimler kulübümüze daha büyük zaferleri armağan ederler. Videoda gördük, değerli kardeşim Okan Hocam burada. Kendisiyle iki senedir çalışıyoruz. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de bunu arttıracaktır. Bizim kıymetlimizdir. Hepimiz onu çok seviyoruz."
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ'
"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük spor kulübü ve sivil toplum kuruluşu. Defalarda bu ispat edildi. İnsanlar tarafından görüldü."
"Ali Sami Yen ağabeyden beri Galatasaray'a hizmet veren çok kıymetli başkanlarımız oldu. Onların hizmetleri çok değerli, bugünlere onların sayesinde geldik. Onların yaptıklarının üzerine bir tuğla daha koyarak, bir tık daha yukarı çıkarmak için ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi son raddesine kadar yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki yönetimler de bunu yapmaya devam edecek."
"Artık öyle bir şekil aldı ki bu, her gelen yönetim, bir önceki yönetimin bir fazlasını yapmak mecburiyetinde hissediyor kendini. Galatasaray'ı önümüzdeki yüzyıllara taşımak için herkese başarılar diliyorum."
"Mayıslar zaten bizim de, 17 Mayıs'ı kutlarken, Galatasaray'ın efsane başkanı, hiç kimsenin aklından çıkmayan, herkesin konuşacağı ve gurur duyacağı Faruk başkanım burada."
"Galatasaray'a hizmet eden her başkan çok değerlidir. Onlar fedakarlıkla, bu unvanın gururunu layıkıyla temsil etmişlerdir. Onlar bizim kıymetlimiz, Galatasaray'ın kıymetlileridir. Galatasaray'ın bugün ekonomik olarak refaha kavuşması, mali bağımsızlığını kazanması için çok değerli bir adımı değerli başkanım Burak Elmas atmıştır. O dönem kendisi beni aramıştı. Birlikte kendisiyle Emlak Konut'a gittik. Bugün çok önemli olan Florya Projesi, o gün Burak Başkan, Erden Timur ve benim de katıldığım toplantılarda istişaresini yaptık. O gün kendisiyle Emlak Konut'a gittik. "Florya'daki arsayı bize satın" dedim. Ne dedilerse ben "evet" dedim, el sıkıştık. Burak başkana, "Hemen buradan" gidelim dedim. "Ağabey nasıl yapacağız?" bu işi dedi. "Kolay" dedim. "Erden ve ben senin yanındayız" dedim. "Merak etme, biz bunun altından kalkarız" dedim. Sağ olsun kendisi de benim söylediklerime kıymet verdi ve o dönem Florya'nın satın alınması için gerekli çalışmaları yaptı. Biz de buna devam ederek bunu Galatasaray'a kazandırdık. Galatasaray'ın geleceğini dizayn edecek önemli bir yatırım"
"Değerli Galatasaraylılar, bizi izleyen değerli Galatasaraylılar, sayın mensupları hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Bugün, 17 Mayıs'ta, kulübümüz açısından unutulmaz bir günde bir aradayız. 24 yıl önce Galatasaray Avrupa'da tarih yazarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Türk futbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarısı, hepimizin daha dün gibi aklında. UEFA Kupası yolunun ne kadar zorlu olduğunu hepimiz anımsıyoruz. Bu süreçte başta Fatih hocamız ve teknik ekibi, oyuncularımız, değerli başkanımız Faruk Süren ve yöneticilere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum."
"Bugün, bu başarının yıl dönümünde önümüzdeki dönemde hedefimiz Avrupa'da yeni kupa olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray, Avrupa'da yeniden tarih yazmak için hazırdır. Bunu herkes böyle bilsin"
"Buradaki tesislerimiz iki fazdan oluşuyor. Birinci faz bitiyor, ikinci faz devam ediyor. Burası Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek tesisleri barındırıyor. Stadımıza yakın olması da bir faktör. Burası büyümeye müsait bir yer. Burayı Galatasaray'a kazandırırken, sadece futbola değil, diğer spor dallarına da hizmet etmesi projem vardı. Bunları önümüzdeki dönem açıklayacağım. Kemerburgaz Tesisleri, Galatasaray adına yakışına, yıldızların yetiştiği yeni bir yuvası olacaktır."
"Birbirimizi sevmek, birlikteliği muhafaza etmek çok önemli. Bu iki senelik başarıda birbirimizin sevmemin önemi çok yüksekti. Eğer yeniden seçilirsem veya bundan sonra seçilen başkanlar bu sevgi iklimini devam ettirmek zorundalar eğer Galatasaray'ın başarısını istiyorlarsa."
OKAN BURUK
"Öncelikle başkanlarım, başkanımız burada, eski yöneticilerimiz, arkadaşlarım burada. Büyük Galatasaray ailesi burada. İki kere demin gözlerim yaşardı. Birincisi UEFA Kupası finalini seyrederken, bir de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu izlerken. İnşallah bu sene bir şampiyonluk daha... Bir galibiyetle bir şampiyonluğa daha imza atmak istiyoruz. İnşallah bunun sevincini de tekrar hep birlikte yaşayacağız. Geçen seneden beri ortaya koyduğumuz birliktelik, Galatasaray için en önemlisi. Başarıyı getiren yol, bundan geçiyor. Herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah uzun yıllar burada hep birlikte oluruz."
ERDEN TİMUR
"2 yılı doldurmak üzereyiz. Herkesle acısıyla, tatlısıyla çok güzel zaman geçirdik. Ben taraftar olarak, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyordum. Ama yönetici olduktan sonra, dış dünya ile ilişkiler kurduktan sonra, bunu kimseyi coşturmak için söylemiyorum, o kadar büyük camia ki.. Potansiyelimizin çok azını kullanıyoruz bunu gördüm. Böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Benim gördüğüm, en önemli şey Galatasaray'ın birlikteliğini sağlamak. Maalesef çok yaralanmaya çok müsait bir birlik. Belki de burada hep birlikte yapmamız gereken o birliği muhafaza etmek. Onu yaptığımızda şampiyonluklar da böyle tesisler de geliyor. Tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Herkese çok çok saygılar sunuyorum."
"ÇAKMA DEĞİL, GERÇEK 5 YILDIZ"
METİN ÖZTÜRK
"Biz bugün Dursun başkanımız liderliğinde tam yol ileri diyoruz. Umarız ikinci şampiyonluğumuz da Dursun başkanla olur. Bu seçimi kazanırsak da 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, çakma 5. yıldızlara gönderme, Dursun başkan liderliğinde olur."
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