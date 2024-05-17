Galatasaray, UEFA Kupası'nın yıldönümünü kutladı

Videoda gördük, değerli kardeşim Okan Hocam burada. Kendisiyle iki senedir çalışıyoruz. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de bunu arttıracaktır. Bizim kıymetlimizdir. Hepimiz onu çok seviyoruz."





"Galatasaray'a hizmet eden her başkan çok değerlidir. Onlar fedakarlıkla, bu unvanın gururunu layıkıyla temsil etmişlerdir. Onlar bizim kıymetlimiz, Galatasaray'ın kıymetlileridir. Galatasaray'ın bugün ekonomik olarak refaha kavuşması, mali bağımsızlığını kazanması için çok değerli bir adımı değerli başkanım Burak Elmas atmıştır. O dönem kendisi beni aramıştı. Birlikte kendisiyle Emlak Konut'a gittik. Bugün çok önemli olan Florya Projesi, o gün Burak Başkan, Erden Timur ve benim de katıldığım toplantılarda istişaresini yaptık. O gün kendisiyle Emlak Konut'a gittik. "Florya'daki arsayı bize satın" dedim. Ne dedilerse ben "evet" dedim, el sıkıştık. Burak başkana, "Hemen buradan" gidelim dedim. "Ağabey nasıl yapacağız?" bu işi dedi. "Kolay" dedim. "Erden ve ben senin yanındayız" dedim. "Merak etme, biz bunun altından kalkarız" dedim. Sağ olsun kendisi de benim söylediklerime kıymet verdi ve o dönem Florya'nın satın alınması için gerekli çalışmaları yaptı. Biz de buna devam ederek bunu Galatasaray'a kazandırdık. Galatasaray'ın geleceğini dizayn edecek önemli bir yatırım"



"Değerli Galatasaraylılar, bizi izleyen değerli Galatasaraylılar, sayın mensupları hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Bugün, 17 Mayıs'ta, kulübümüz açısından unutulmaz bir günde bir aradayız. 24 yıl önce Galatasaray Avrupa'da tarih yazarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Türk futbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarısı, hepimizin daha dün gibi aklında. UEFA Kupası yolunun ne kadar zorlu olduğunu hepimiz anımsıyoruz. Bu süreçte başta Fatih hocamız ve teknik ekibi, oyuncularımız, değerli başkanımız Faruk Süren ve yöneticilere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum."



"Bugün, bu başarının yıl dönümünde önümüzdeki dönemde hedefimiz Avrupa'da yeni kupa olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray, Avrupa'da yeniden tarih yazmak için hazırdır. Bunu herkes böyle bilsin"



"Buradaki tesislerimiz iki fazdan oluşuyor. Birinci faz bitiyor, ikinci faz devam ediyor. Burası Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek tesisleri barındırıyor. Stadımıza yakın olması da bir faktör. Burası büyümeye müsait bir yer. Burayı Galatasaray'a kazandırırken, sadece futbola değil, diğer spor dallarına da hizmet etmesi projem vardı. Bunları önümüzdeki dönem açıklayacağım. Kemerburgaz Tesisleri, Galatasaray adına yakışına, yıldızların yetiştiği yeni bir yuvası olacaktır."

"Birbirimizi sevmek, birlikteliği muhafaza etmek çok önemli. Bu iki senelik başarıda birbirimizin sevmemin önemi çok yüksekti. Eğer yeniden seçilirsem veya bundan sonra seçilen başkanlar bu sevgi iklimini devam ettirmek zorundalar eğer Galatasaray'ın başarısını istiyorlarsa."

"Biz bugün Dursun başkanımız liderliğinde tam yol ileri diyoruz. Umarız ikinci şampiyonluğumuz da Dursun başkanla olur. Bu seçimi kazanırsak da 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, çakma 5. yıldızlara gönderme, Dursun başkan liderliğinde olur."