Di Maria'nın sözleşmesi uzatıldı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Angel Di Maria'nın sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresi bu yaz dolacak 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin, 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Daha önce Benfica, Real Madrid ve Manchester United gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev alan Arjantinli yıldız oyuncu, 6 sezondur formasını giydiği PSG'de 248 karşılaşmada 87 gole imza attı.
Angel Di Maria, 104 maçta forma giydiği Arjantin Milli Takımı'nda ise 20 kez ağları sarstı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresi bu yaz dolacak 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin, 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Daha önce Benfica, Real Madrid ve Manchester United gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev alan Arjantinli yıldız oyuncu, 6 sezondur formasını giydiği PSG'de 248 karşılaşmada 87 gole imza attı.
Angel Di Maria, 104 maçta forma giydiği Arjantin Milli Takımı'nda ise 20 kez ağları sarstı.