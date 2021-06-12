Devin Booker, Suns taraftarını ödüllendirdi!

Suns and Nuggets fan got into a fight last night:



"Imma fu*k your boy up...Suns in 4!"



(h/t @BarbersChairNet)



pic.twitter.com/T6O1UrtqHf



— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 12, 2021

Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker, ekibin Denver Nuggets'a karşı oynadığı ikinci tur playoff serisinin 3. maçında iki Nuggets taraftarıyla münakaşaya karışan bir Suns taraftarını ödüllendirdi.ESPN'den Zach Lowe'a göre Booker, Suns taraftarını teşhis etmek için yardım istedi ve taraftarın adının Nick McKellar olduğu konusunda bilgilendirildi. McKellar, yıldız oyuncu ve Suns'ın kendisine imzalı bir Booker formasının yanı sıra, Batı Konferansı Finalleri maçına bilet gönderdiğini doğruladı.Serinin 3. maçının sonlarında meydana gelen kavga videoya alınıp, sosyal medyada viral olmuştu. McKellar, bir Nuggets taraftarından yumruk yedikten sonra kendisine birkaç kez vurmuş ve ardından müdahale etmeye çalışan başka bir adama daha yumruk atmıştı. İki Nuggets taraftarı tribünlerden ayrılırken, McKellarşeklinde bağırmıştı:Buna karşılık Booker, McKellar'ın bir fotoğrafını tweetleyerek:ifadesini kullanmıştı.McKellar'ın tahmin ettiği gibi, Suns Nuggets'ı dört maçta süpürmüştü ve şimdi de Batı Konferansı Finalleri'nde rakibini bekliyor.