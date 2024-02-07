Derrick Köhn, Galatasaray için geliyor!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Derrick Köhn transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı. Köhn, bu gece İstanbul'a gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Derrick Köhn, Galatasaray için geliyor!
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07 Şubat 2024 15:57
Son güncelleme 07 Şubat 2024 16:08
Galatasaray, sol bek transferi için geri sayıma geçti.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre, sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı.

25 yaşındaki futbolcunun bu gece Galatasaray için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, Köhn'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. 25 yaşındaki futbolcu için yapılan anlaşmada satın alma maddesi ise 3-3.5 milyon euro bandında.



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