DeRozan, şampiyonluk yüzüğüne dair algıyı eleştirdi!

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, şampiyonluk yüzüğüne sahip olmayan oyuncular üzerine olan algıya dair eleştirilerde bulundu.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı bir sohbette Bulls yıldızı, taraftarların, analistlerin ve hatta bazı oyuncuların neden şampiyonluk yüzüklerine gereğinden fazla önem verdiklerini açıkladı:



"Yüzüğü olmayan birçok büyük oyuncuyu, olan başka bir oyuncuyla karşılaştırdığınızda eğer 'yüzüğü yok' derseniz, o büyük oyuncuyu gözden düşürmüş olursunuz. Lakin bu büyük oyuncunun kariyerindeki başarıları asla yok sayamazsınız. Çünkü bazı yüzük sahibi oyuncular, bu büyük oyuncuların bazılarının kazandığı başarıların yarısını bile kazanamıyor.



Sırf yüzükleri yok diye, o oyuncuları ötekileştirmeye çalışıyorlar. Bazen, sırf tüm bu oyuncular bir yüzük sahibi olmak istedikleri için bunun üzerine gereğinden fazla mana yüklendiğini düşünüyorum.



Bu hepimizin nihai hedefi tabii ki, ama yüzüğünüz olmaması, kariyeriniz boyunca hiç emek göstermediğiniz ya da iyi bir takım arkadaşı veya en iyi oyuncu konumunda olmadığınız anlamına gelmiyor."



Charles Barkley, Allen Iverson, Steve Nash, Vince Carter, Tracy McGrady, John Stockton ve Karl Malone gibi efsane isimler, bu deneyimi hiç yaşamamış oyunculardan sadece birkaçı olarak dikkat çekiyor.



