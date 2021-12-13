Derbinin iddaa oranları belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu.
iddaa risk yönetimi; Fenerbahçe galibiyetine 1.95 oran belirlerken, beraberliğe 3.00, Beşiktaş galibiyetine ise 2.75 oran belirledi.
Öte yandan 2.5 üstün oranı 1.80 olurken, 2.5 altın oranı ise 1.62 olarak açıklandı.
iddaa risk yönetimi; Fenerbahçe galibiyetine 1.95 oran belirlerken, beraberliğe 3.00, Beşiktaş galibiyetine ise 2.75 oran belirledi.
Öte yandan 2.5 üstün oranı 1.80 olurken, 2.5 altın oranı ise 1.62 olarak açıklandı.