Derbinin iddaa oranları belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinin iddaa oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com
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Derbinin iddaa oranları belli oldu
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13 Aralık 2021 15:02
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu.

iddaa risk yönetimi; Fenerbahçe galibiyetine 1.95 oran belirlerken, beraberliğe 3.00, Beşiktaş galibiyetine ise 2.75 oran belirledi.

Öte yandan 2.5 üstün oranı 1.80 olurken, 2.5 altın oranı ise 1.62 olarak açıklandı.


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