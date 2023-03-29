Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin biletleri perşembe günü satışa sunulacak.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak maçın bilet satış programı şu şekilde:



"Biletler, perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine, 31 Mart Cuma saat 14.00 itibarıyla Fenerbahçe taraftar kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine, 1 Nisan Cumartesi saat 14.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak."



Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:



Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 lira



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 lira



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 lira



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 lira



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 lira



Maraton Alt E Blok: 2500 lira



Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 lira



Satışların sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacağı da duyuruldu.





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