Derbideki polis sayısı ile ilgili yalanlama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki hakem sayısını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Derbideki polis sayısı ile ilgili yalanlama!
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27 Şubat 2025 13:26
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem sayısını duyurdu. 

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "İstanbul Emniyeti, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi." iddiası doğru değildir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray - Fenerbahçe takımları arasında 24 Şubat'ta gerçekleşen futbol müsabakası için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, stadyum ve çevresinde 32 bin 500 değil, 10 bin 30 personel görevlendirmiştir."



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