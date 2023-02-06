Depremde yardım için AFAD il müdürlükleri telefon numaraları

Yakınları ve tanıdıkları için yardım çağrısında bulunmak isteyenler AFAD il numaralarına direkt ulaşabilir.

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Depremde yardım için AFAD il müdürlükleri telefon numaraları
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06 Şubat 2023 10:52
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı il müdürlüklerine ilişkin telefon numaraları AFAD'ın resmi internet adresinde paylaşılmıştı.

Depremin olduğu bölgelere yardım etmek isteyen kişiler ya da depremden dolayı yardım bekleyenler AFAD il numaralarına çağrılarını bırakabilir.

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon (0344) 224 14 14 - (0344) 223 75 79

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 322 227 28 54 / 322 227 28 55

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 414 313 72 90 / 0 414 314 08 52

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 422 212 84 32

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 326 233 54 15-16-17

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0416 216 12 34 - 12 31

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 412 326 11 56

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