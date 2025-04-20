Deplasman golcüsü Rafa Silva!

Beşiktaş'da Rafa Silva, Göztepe deplasmanında da skora katkı vererek takımda deplasmanlarda en çok skor yapan isim oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Deplasman golcüsü Rafa Silva!
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20 Nisan 2025 13:07
Beşiktaş'ta Rafa Silva Göztepe deplasmanında da ağları bulmayı başardı. Rafa, özellikle dış saha maçlarındaki skor katkısı ile dikkatleri çekiyor.

Yıldız futbolcu, son 8 dış saha maçında 3 gol, 2 asist ile toplam 5 gole katkı sağladı. Ayrıca Portekizli yıldız ligdeki 9. golünü kaydetmiş oldu.

26 GOLE DİREKT ETKİ!

Bu sezon siyah-beyazlı formayı 43 maçta giyen yıldız futbolcu, 15 gol ve 11 asist kaydederek toplamda 26 gole direkt etki etti. Portekizli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

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