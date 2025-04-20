Deplasman golcüsü Rafa Silva!

Beşiktaş'ta Rafa Silva Göztepe deplasmanında da ağları bulmayı başardı. Rafa, özellikle dış saha maçlarındaki skor katkısı ile dikkatleri çekiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yıldız futbolcu, son 8 dış saha maçında 3 gol, 2 asist ile toplam 5 gole katkı sağladı. Ayrıca Portekizli yıldız ligdeki 9. golünü kaydetmiş oldu.
26 GOLE DİREKT ETKİ!
Bu sezon siyah-beyazlı formayı 43 maçta giyen yıldız futbolcu, 15 gol ve 11 asist kaydederek toplamda 26 gole direkt etki etti. Portekizli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
Yıldız futbolcu, son 8 dış saha maçında 3 gol, 2 asist ile toplam 5 gole katkı sağladı. Ayrıca Portekizli yıldız ligdeki 9. golünü kaydetmiş oldu.
26 GOLE DİREKT ETKİ!
Bu sezon siyah-beyazlı formayı 43 maçta giyen yıldız futbolcu, 15 gol ve 11 asist kaydederek toplamda 26 gole direkt etki etti. Portekizli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.