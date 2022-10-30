Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla konuk ekip Keçiörengücü oldu.Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde ilk maçına çıkan Tuzlaspor sahadan puansız ayrıldı.Tuzlaspor, 7. dakikada Mayingila Nzuzi Mata'nın golüyle maçta öne geçti. Keçiörengücü, 21 ve 32. dakikada Rashad Muhammed ve 90. dakikada Bekim Balaj'ın golleriyle galibiyete ulaştı.Deplasmanda bu sezon hiç kaybetmeyen ve dış sahada son 3 maçını kazanan Keçiörnegücü puanını 21'e yükseltti. İç sahada son 3 maçında sadece 1 puan alabilen Tuzlaspor, ligde haftayı 12 puanla kapattı.Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Tuzlaspor, Denizlispor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Göztepe deplasmanına çıkacak.Sancaktepe 15 TemmuzDirenç Tonusluoğlu, Gökhan Memişoğlu, Bersan DuranEmre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Yahaya (Dk. 72 Muhammed Demirci), Erol Can Akdağ, Bünyamin Yürür (Dk. 46 Çekdar Orhan), Mata (Dk. 55 Olatunbosun), Adeniyi (Dk. 46 Cisse)Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Muhammed, Bekir Karadeniz (Dk. 90 Abdullah Aydın), Bardhi (Dk. 66 Aykut Çeviker), Olawoyin, Melih İnan (Dk. 78 Balaj)Dk. 7 Mata (Tuzlaspor), Dk. 21 ve 32 Muhammed, Dk. 90 Balaj (Ankara Keçiörengücü)Dk. 32 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 74 Rotman, Dk. 79 Erol Can Akdağ (Tuzlaspor)