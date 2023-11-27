Denswil: "İki kere geri dönebilmek önemliydi"

Trabzonspor'un Hollandalı stoperi Stefano Denswil, 3-3 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denswil: 'İki kere geri dönebilmek önemliydi'
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27 Kasım 2023 22:47
Son güncelleme 27 Kasım 2023 22:48
Trabzonspor'un Hollandalı stoperi Stefano Denswil, 3-3 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İki kez geri dönmelerine değinen Denswil, "İki kez geriye düşmemize rağmen iyi bir reaksiyon gösterdik. Rakibimizin umudunun artmasına rağmen geri dönmek önemliydi. Rakibimiz genelde kontrataklarla golleri buldu. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Açık bir maç olarak değerlendirebiliriz." dedi.

Son olarak yedekten girenlerin katkısına dikkat çeken Hollandalı oyuncu, "Kulübeden oyuna dahil olan arkadaşlarımız da iyi mücadele etti. Bugün maçta hedefimiz 3 puanda ama her şeye rağmen 1 puanda kötü bir sonuç değil." ifadelerini kullandı.
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