Denizlispor, eski başkana dava açıyor

TFF 3'üncü Lig'e ağır borç yüküyle düşen Denizlispor'da tartışmalar bitmiyor. Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Eski Başkan Mehmet Uz'a yönelik olarak sert eleştirilerde bulundu.



Yıldırım, Başkan Uz'un yöneticilerden alınan mali destekleri kendi üzerinden kulübe vererek temlik talep ettiğini, bu miktarın da 20 milyon TL olduğunu iddia etti. Yönetiminde bulunan isimlerin kulübe verdikleri desteklerin kulübün kasasına Mehmet Uz vasıtasıyla girdiğini, bu yüzden de Uz'un temlik talep edip bunları tahsil ettiğini dile getiren Başkan Yıldırım, "Kapalı kapılar ardında bir sürü şeyler yapılmış. Bir şeyleri kılıfına uydurarak kendisine gelir sağlamış. Kayıtlar bizde. Hepsi incelendi. Kulübün Uz'a değil, Uz'un kulübe borcu vardır" dedi.



Başkan Uz'a ay sonuna kadar süre verdiklerini ve bu sürenin de 48 saat sonra dolacağını belirten Başkan Yıldırım, "Kendisinden bir geri dönüş alamazsak hukuk davası değil, ceza davası açacağız" açıklamasını yaptı.





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