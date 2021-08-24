Denizlispor'dan iki transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncuları Bünyamin Balat ve Asım Hamzaçebi'yi renklerine bağladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada, "Bünyamin Balat'a 'hoş geldin' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada, "Bünyamin Balat'a 'hoş geldin' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.