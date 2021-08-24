Denizlispor'dan iki transfer

Denizlispor, Bünyamin Balat ve Asım Hamzaçebi'yi transfer etti.

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Denizlispor'dan iki transfer
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24 Ağustos 2021 17:10
 TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncuları Bünyamin Balat ve Asım Hamzaçebi'yi renklerine bağladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada, "Bünyamin Balat'a 'hoş geldin' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.


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