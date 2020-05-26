Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kulübün 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesaj yayımladı.Çetin, mesajında kulübün 26 Mayıs 1966'da futbol sevdalılarının bir araya gelip, 3 amatör takımı birleştirmesiyle kurulduğunu, yarım asrı geçen zaman zarfında hem kent hem de ülke futboluna büyük katkı sağladığını belirtti."Bir dönem Avrupa'da da Türk bayrağını dalgalandıran bu kulübe hizmet etme şansı bulduğum için büyük bir gurur yaşıyorum." ifadesini kullanan Çetin, şunları kaydetti:"Bu çınar, yöneticisinden taraftarına kadar 1 milyondan fazla kalple daha da büyüyecek ve gönüllerde yer etmeye devam edecektir. İlk başkanım Dr. Samim Gök ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere, bugüne kadar hizmet eden başkan, yönetici, teknik adam, futbolcu, kulüp personeli ve milyonlarca taraftara şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle anıyorum."