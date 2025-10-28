Deniz Gül'e forma müjdesi!

🇹🇷 Deniz Gül, 87. dakikada attığı golle Moreirense karşısında Porto'ya galibiyeti getirdi.pic.twitter.com/sevq93EkLm



Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Moreirense maçında galibiyeti getiren milli futbolcu Deniz Gül ile ilgili konuştu.Farioli, "Deniz Gül, muhteşem bir oyuncu! Performansından çok mutluyum. Ona duyduğum güveni sonuna kadar hak ediyor. Daha fazla oynayacak, daha fazla dakika alacak. Bu maçta galibiyeti bize getirdiği için çok mutluyum." dedi.Porto forması altında bu sezon 9 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.