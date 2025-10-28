Deniz Gül'e forma müjdesi!

28 Ekim
Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Moreirense maçında galibiyeti getiren Deniz Gül'e daha fazla forma şansı vereceğini söyledi.

Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Moreirense maçında galibiyeti getiren milli futbolcu Deniz Gül ile ilgili konuştu.

Farioli, "Deniz Gül, muhteşem bir oyuncu! Performansından çok mutluyum. Ona duyduğum güveni sonuna kadar hak ediyor. Daha fazla oynayacak, daha fazla dakika alacak. Bu maçta galibiyeti bize getirdiği için çok mutluyum." dedi.

Porto forması altında bu sezon 9 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

