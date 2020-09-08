Lyonlu Jason Denayer'in menajeri Jesse de Preters, oyuncusunun Napoli ile anılması üzerine İtalya'dan Radio Punto Nuovo'ya konuştu.



"Denayer, henüz kariyerinin en iyi seviyesine ulaşmadı bile." diyerek sözlerine başlayan Jesse de Preters, "Daha 25 yaşında ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde 6 sezon boyunca forma giydi. Galatasaray'da 2 sezon boyunca oynadı ve inanılmaz taraftar baskısı olan bir yerdi. Ayrıca Celtic gibi her maçın kazanılmasının beklendiği bir yerde de oynadı. Jason, sürekli baskı altında oynamaya alışık bir oyuncu. Napoli gibi büyük bir kulüp için hazır." değerlendirmesini yaptı.



İşte menajerinin Jason Denayer hakkındaki açıklamaları...



"Napoli ile hiç temas kurdunuz mu?"



- Tüm görüşmeleri resmi ve kurallara uygun şekilde yaparız. 2 yıl önce Lyon transfer etmeden önce Napoli, Jason Denayer'i araştırdı. Kendi girişimlerimle onu Napoli'ye önermiştim. Onun için çok ideal bir yer olurdu. O dönem Jason gibi bir oyuncu arıyorlardı.



"İki sezon önce Napoli neden olmadı?"



- Biz teklif sunduk ama Napoli'den bir cevap gelmedi. Birçok stoperleri vardı ve yatırım yapmak için öncelikli noktaları savunma değildi. Dürüst olmak gerekirse, Jason içi Lyon daha iyi oldu. Kendini geliştirdi ve Fransa Ligue 1'in en iyi stoperlerinden biri oldu. İki sezon önce Türkiye'de oynarken Fransa ya da İtalya gibi ülkelerin büyük kulüpleri onu düşünmüyordu. Jason, ne kadar değerli olduğunu ispatladı. Napoli seviyesindeki takımlarda oynayacak forma yükseldi. 2 yıl önce belki de çok erkendi.



"Jason Denayer, Napoli'nin ilgisinden ötürü mutlu mu?"



- Jason, Napoli'de oynamaktan mutlu olur. Ancak, son sözü bekleyeceğiz. Lyon'da da şu an çok mutlu. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde ettiler. Avrupa'nın büyük takımları onunla ilgileniyor. Ancak, Jason transfer için Lyon'u zorlamayacak. Kulübüne çok saygı duyuyor. Ancak, bence Lyon'un gelecek sezon Avrupa kupalarında olmaması da bir faktör. Jason, tekrar Avrupa kupalarında oynamak isteyebilir.



"Lyon Başkanı Aulas'a giden bir teklif var mı?"



- Lyon ile hala 2 yıllık sözleşme var. Aulas'a teklif gelip gelmediğini bilmiyorum. De Laurentiis ile aralarındaki ilişkinin nasıl olduğu hakkında da bir fikrim yok.







