Tecrübeli oyuncu DeMarcus Cousins'in 10 günlük bir sözleşmeyle Denver Nuggets'a katıldığı bildirildi.



Boogie, son şampiyon Milwaukee Bucks ile yollarını ayırdıktan birkaç gün sonra NBA'ye tekrar döndü.



Veteran oyuncu, 30 Kasım'da anlaştığı Bucks ile birkaç hafta geçirmiş ve Milwaukee formasıyla çıktığı 17 maçta 16.9 dakika ortalamayla sahada kalarak 9.1 sayı ve 5.8 ribaund istatistiklerine ulaşmıştı. Bucks sonrasında kadroda bir kişilik boşluk bırakmak için kendisini serbest bırakmıştı.



Cousins, 2013-14 sezonunda Sacramento'da oynadığı baş antrenör Michael Malone ile yeniden bir araya gelecek.



