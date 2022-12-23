Dele Alli: 'Hayatımı kurtardın, seni hep seveceğim'

Beşiktaş forması giyen Dele Alli, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.İngiliz futbolcu, antrenmanda futbol topuna sarıldığı bir fotoğrafını paylaştı ve, "Hayatımı kurtardın, bu yüzden seni her zaman seveceğim." ifadelerini yazdı.26 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Şanlıurfaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Dele Alli, 29. dakikada oyundan çıkmıştı. İngiliz yıldız, bu anlarda taraftarların ıslıklarına maruz kalmıştı.