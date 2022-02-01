Defoe 39 yaşında eski takımına döndü

Rangers ile sözleşmesini fesh eden Jermaine Defoe, efsane olduğu 1. Lig ekibi Sunderland'e 39 yaşında geri döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Defoe 39 yaşında eski takımına döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2022 04:53
İlerleyen yaşına rağmen futbol kariyerine devam eden eski Milli golcü Jermaine Defoe Sunderland'e transfer oldu.

39 yaşında daha önce 2 yıl formasını giydiği Sunderland'e geri dönen Defoe'nin imzası büyük şaşkınlık yarattı. Son olarak İskoçya'da Glasgow Rangers forması giyen Jermaine Defoe, Ocak ayının ortasında kulübüyle sözleşmesini fesh etmişti. Yapılan açıklamada Defoe'nin sezon sonuna kadar Sunderland forması giyeceği kaydedildi.

Yaşadığı krizler nedeniyle Premier Lig'in iki alt ligine düşen Sunderland, İngiltere 1. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veriyor.

İngiltere Milli Takımı'nda da 57 kez forma giyen Defoe, daha önce West Ham, Portsmouth, Bournemouth, Tottenham, Toronto'da oynamıştı.

SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.