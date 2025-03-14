Davinson Sanchez'den derbi yanıtı!

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Davinson Sanchez'den derbi yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2025 23:55
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Davinson Sanchez, "Bence nasıl oynadığımızı biraz hatırladık. Bazen baskı altında kaldığımız anlar oldu ama şu anda her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. İyi bir performans sergiledik ve keyif aldık." dedi.

Kolombiyalı futbolcu, milli aranın ardından oynanacak Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileriyle ilgili, "Derbiye hazırlanma zamanı geliyor. Tabii ki takım da o derbi için en iyi durumda olmak için çalışmaya devam edecek." yorumunda bulundu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery