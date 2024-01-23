David Akintola: 'Çok iyi mücadele ettik'

Adana Demirspor'un hücum oyuncusu David Akintola, Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.



Akintola, "Bugün çok iyi mücadele ettik. 10 kişi kaldıktan sonra zor oldu ama disiplinli bir takımız. Hocamızındı da dediği gibi 'yenemiyorsak da kalemizi kapatacağız' felsefesiyle oynadık ve 1 puanla buradan ayrıldık." dedi.



Öte yandan Akdeniz ekibinden Edouard Michut ise, "Skordan memnunuz çünkü iyi bir mücadele gösterdik. 11'e 11 mücadele etmiş olsaydık bugün onları mutsuz edebilirdik. Şu anda bu puanı iyi olarak görüyorum. Artık önümüzdeki karşılaşmalara bakacağız." sözlerini sarf etti.



