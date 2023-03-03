Darüşşafaka'nın iç saha maçları Volkswagen Arena'da

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, sezonun kalan bölümündeki iç saha maçlarını Volkswagen Arena'da oynayacak.
Darüşşafaka Kulübünden yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı takımın maçlarını oynadığı Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kulübümüz, sezonun kalan bölümünde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm iç saha maçlarını Volkswagen Arena'da oynayacaktır. Darüşşafaka Lassa, sezon boyunca oynayacağı tüm iç saha maçlarının tribün gelirlerini, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na bağışlayacaktır." ifadelerine yer verildi.
Darüşşafaka Kulübünden yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı takımın maçlarını oynadığı Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kulübümüz, sezonun kalan bölümünde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm iç saha maçlarını Volkswagen Arena'da oynayacaktır. Darüşşafaka Lassa, sezon boyunca oynayacağı tüm iç saha maçlarının tribün gelirlerini, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na bağışlayacaktır." ifadelerine yer verildi.
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