Darüşşafaka Lassa, Terquavion Smith'i kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka Lassa, Amerikalı oyun kurucu Terquavion Smith'i kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlılar, sezona Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Dragons'da başlayan NBA patentli Amerikalı oyun kurucu Terquavion Smith'i transfer etti.
Sosyal medya hesaplarından transferi duyuran Darüşşafaka Lassa, yeni transferine "hoş geldin" dedi. Öte yandan Terquavion Smith, Çin ekibi Jiangsu Dragons'da 28 sayı, 7.2 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla oynadı.
Yeşil-siyahlılar, sezona Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Dragons'da başlayan NBA patentli Amerikalı oyun kurucu Terquavion Smith'i transfer etti.
Sosyal medya hesaplarından transferi duyuran Darüşşafaka Lassa, yeni transferine "hoş geldin" dedi. Öte yandan Terquavion Smith, Çin ekibi Jiangsu Dragons'da 28 sayı, 7.2 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla oynadı.