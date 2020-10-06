Danny Welbeck Watford'dan ayrıldı

İngiltere Championship ekibi Watford, İngiliz futbolcusu Danny Welbeck ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
Danny Welbeck Watford'dan ayrıldı
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06 Ekim 2020 15:25
İngiltere Championship ekibi Watford'un İngiliz futbolcusu Danny Welbeck, takımından ayrıldı.

Watford Kulübü, 29 yaşındaki golcü oyuncu Welbeck ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Welbeck, Manchester United ve Arsenal gibi ekiplerde oynadıktan sonra geçen sezon Watford'a transfer olmuştu.

Geçen sezon Premier Lig'den düşen takımıyla 20 maça çıkan Welbeck, 3 gol atmıştı.

 


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