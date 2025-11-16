15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-2
15 Kasım
İsviçre-İsveç
4-1
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
3-2
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
2-2
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
3-1

Danimarka, Dünya Kupası fırsatını tepti!

2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. hafta maçında Danimarka, sahasında Belarus ile 2-2 berabere kaldı.

16 Kasım 2025 00:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. hafta maçında Danimarka, sahasında Belarus'u konuk etti.

Parken'de oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kaldı.

Danimarka'nın gollerini 11. dakikada Damsgaard ve 79. dakikada Isaksen attı. Belarus'un golleri ise 62. dakikada Gromyko ve 65. dakikada Demchenko'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Danimarka, İskoçya'nın da kaybetmesiyle Dünya Kupası'na katılma konusundaki büyük bir avantajı kaçırdı. Grupta 11 puanla lider konumunda bulunan Danimarka, son hafta 10 puana sahip İskoçya'ya konuk olacak.

Karşılaşmanın sonunda lider olacak takım Dünya Kupası'na direkt olarak katılma hakkı kazanacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
