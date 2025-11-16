2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5. hafta maçında Danimarka, sahasında Belarus'u konuk etti.



Parken'de oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kaldı.



Danimarka'nın gollerini 11. dakikada Damsgaard ve 79. dakikada Isaksen attı. Belarus'un golleri ise 62. dakikada Gromyko ve 65. dakikada Demchenko'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Danimarka, İskoçya'nın da kaybetmesiyle Dünya Kupası'na katılma konusundaki büyük bir avantajı kaçırdı. Grupta 11 puanla lider konumunda bulunan Danimarka, son hafta 10 puana sahip İskoçya'ya konuk olacak.



Karşılaşmanın sonunda lider olacak takım Dünya Kupası'na direkt olarak katılma hakkı kazanacak.