Dani Osvaldo, müziği bırakıp futbola geri döndü!

Kariyerinin büyük bir bölümünü Serie A'da geçiren, müzik kariyeri için ara verdiği futbola geri döndü.Son olarak Arjantin'de Boca Juniors forması giyen Osvaldo, 2 yıllık aranın ardından Arjantin 3. Lig takımlarından Talleres de Rimedios de Escalada'ya transfer oldu.Kariyerinde Roma, Juventus, Inter ve Southampton gibi takımların formasını giyen 32 yaşındaki Arjantin asıllı İtalyan forvet, yeni takımıyla antrenmanlara başladı ve Mart ayında maçlara çıkabilecek.Futbola geri dönen Osvaldo, rock müzik yaptığı grubunu ise bırakmadı. Osvaldo, kariyerini hem futbol hem de müzik yaparak sürdürecek.