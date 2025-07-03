Milwaukee Bucks'ın Damian Lillard'ı serbest bırakmaya hazırlanmasıyla birlikte yıldız oyun kurucuya olan ilgi yoğunlaştı.The Athletic'ten Eric Nehm, Sam Amick ve Joe Vardon'ın aktardığına göre; Los Angeles Lakers, Boston Celtics ve Golden State Warriors, Lillard'ı kadrolarına katmak isteyen başlıca ekipler arasında yer alıyor.34 yaşındaki Lillard, Bucks'ın ilk tur playoff serisinde aşil tendonunu yırtmıştı. Şimdi önünde iki seçenek var: Bir takımla sözleşme imzalayıp rehabilitasyon sürecini o kulübün sağlık ekibiyle geçirebilir ya da 2025-26 sezonunu tamamen pas geçip geleceğini değerlendirebilir.Bucks, salı günü Lillard'ı serbest bırakma ve maaşını beş yıla yayma (stretch) kararı aldı. Sözleşmesinde yaklaşık 113 milyon dolar kalmış olan Lillard, Bucks maaş tavanına beş yıl boyunca yıllık yaklaşık 22.5 milyon dolar yansıtılacak. Bu, NBA tarihindeki en büyük "stretch" işlemi olacak.Bucks, Lillard'ı 2023-24 sezonu öncesi üç takımlı büyük bir takasla Portland Trail Blazers'tan kadrosuna katmıştı. Lillard, Milwaukee'de geçirdiği ilk sezonda 58 maçta 24.9 sayı ve 7.1 asist ortalamalarıyla oynamıştı.