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Daloğlu: "Kasımpaşa maçında hata yaptım"

Gaziantep FK'nin antrenörü İbrahim Kürşat Daloğlu, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Mayıs 2025 23:37 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 23:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Daloğlu: 'Kasımpaşa maçında hata yaptım'
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin antrenörü İbrahim Kürşat Daloğlu, karşılaşmanın devre arası değişiklik yapıp kanatları kapatmadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Daloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine verilen 3 maçlık görev için kulüp başkanı Memik Yılmaz başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Göreve layık olmaya çalıştığını aktaran Daloğlu, "Alt yapı koordinatörüyüm. Türk futbolcuna bir çok oyuncu kazandırmak hedefim. Gaziantep'e hizmet etmek benim için çok büyük onur. İlk yarı biz Kasımpaşa'nın nasıl oynadığını analiz etmiştik. Çok iyi geçiş oyunları yapan, bek arkasına ve defans arkasına top atarak gole giden bir takımdı, hata bende devre arası keşke kanatları kapatsaydım." değerlendirmesinde bulundu.

Daloğlu, "Her hata bir ders, ne hata biter ne ders." diyerek sözlerini tamamladı.


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