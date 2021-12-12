Cyle Larin için bu kez Marsilya iddiası!

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Cyle Larin'e bu kez Fransa'dan talip çıktı. Adı İngiliz ekipleri ile anılan Larin'e Marsilya'nın talip olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Cyle Larin için bu kez Marsilya iddiası!
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12 Aralık 2021 17:00
Beşiktaş'la sözleşmesi yaz sezon sonunda sona erecek Cyle Larin'in adı transferde Avrupa ekipleri ile anılmaya devam ediyor.

Daha önce İngiltere Premier Lig takımlarına transferi yazılan Kanadalı golcüye bu kez Marsilya'nın talip olduğu belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde; Marsilya'nın bu sezon kadrosuna kattığı Luis Henrique'den istediği kadar verimi alamadığı ve forvet bölgesi için arayışlara başladığı kaydedildi.

MARSILYA LARIN İÇİN İSTEKLİ

Medyada yer alan haberlerde; Luis Enrique'nin ayrılması durumunda, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin hücumda elini güçlendirmek isteyen Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Cyle Larin'in de aralarında bulunduğu birkaç forvet profilini hedef olarak belirlediği ve Larin için de istekli olduğu aktarıldı.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE MÜMKÜN!

Cyle Larin'in Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayacağı belirtilirken; ara transfer döneminde yapılacak doğru bir teklifle 26 yaşındaki futbolcunun transferinin mümkün gözüktüğü ifade edildi.

TRANSFER YARIŞI!

Öte yandan Lille'de forma giyen Jonathan Ikone'nin Premier Lig'e tranfer olması durumunda Marsilya'nın Larin transferinde Lille de dahil olmak üzere birçok kulüpler transfer yarışına gireceği öne sürüldü.


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