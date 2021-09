Curry: "Yaz dönemindeki gelişmelere yoğun olarak dahil oluyorum"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın yaz dönemindeki hamleleri üzerindeki rolünden bahsetti.



"A Brother From Another" isimli podcast'e katılan Steph, takım yönetiminin yaz döneminde yaptığı oyuncu hamleleri söz konusu olduğunda devreye girip girmediği sorulduğunda, yanıtı şöyle oldu:.



"Evet, yoğun olarak katılıyorum. Her toplantıda bulunmuyorum ama düşüncelerime kulak verdiklerini hissediyorum. Ben de onlara güveniyorum. Ben ve Bob (Myers), serbest oyuncu döneminde ve Draft öncesinde çok konuşmuştuk ve bu süreçte en iyi kararların ne olduğu konusunda fikirlerimi sunmuştum."



Sohbet devam ederken, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons hakkında da konuşan Steph, Myers ile Bob'un kadroya eklenmes olasılığını tartışıp tartışmadıkları sorusuna şöyle cevap verdi:



"Şöyle söyleyeyim; bunları konuşmuyorsanız, takımı daha iyi bir noktaya taşımaya çalışmıyorsunuz demektir."