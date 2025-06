Golden State Warriors'ın süper yıldızı Stephen Curry, emekliliği sonrası Michael Jordan'ın izinden giderek NBA'de takım sahipliğine adım atmayı planlıyor.CNBC Sport'a konuşan Curry, "Curry Inc.: The Business of Stephen Curry" isimli belgeselde, Jordan'ın örnek alınabilecek ender figürlerden biri olduğunu belirtti:37 yaşındaki yıldız, NBA'deki aktif kariyerinden sonra franchise yönetiminde söz sahibi olabileceği bir yapı içinde yer almak istediğini söyledi:Curry, mevcut kurallar gereği aktif oyuncuların takım sahipliğine katılamayacağını hatırlatarakifadelerini kullandı.Michael Jordan, önce Washington Wizards'ta yönetici olarak görev yapmış, daha sonra Charlotte Hornets'ın hisselerini satın alarak NBA'de takım sahibi olmuştu. Hornets'taki hisselerini geçtiğimiz yıllarda satarak büyük bir kâr elde eden Jordan, bu süreçte milyar dolarlık servetini daha da artırdı.Curry'nin vizyonu, Warriors'taki deneyimi kadar iş dünyasındaki yatırımlarına da dayanıyor. Kendi kurduğu Thirty Ink şirketi bünyesinde Unanimous Media, Gentleman's Cut viskisi ve 7K medya danışmanlığı gibi projeleri yürüten Curry, emeklilik sonrası sahiplik için ciddi bir hazırlık yapıyor.