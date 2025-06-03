Curry, emeklilik sonrası Jordan'ın yolundan gitmek istiyor

Golden State Warriors'ın süper yıldızı Stephen Curry, emekliliği sonrası Michael Jordan'ın izinden giderek NBA'de takım sahipliğine adım atmayı planlıyor.

calendar 03 Haziran 2025 10:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Curry, emeklilik sonrası Jordan'ın yolundan gitmek istiyor
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Golden State Warriors'ın süper yıldızı Stephen Curry, emekliliği sonrası Michael Jordan'ın izinden giderek NBA'de takım sahipliğine adım atmayı planlıyor.

CNBC Sport'a konuşan Curry, "Curry Inc.: The Business of Stephen Curry" isimli belgeselde, Jordan'ın örnek alınabilecek ender figürlerden biri olduğunu belirtti:

"O bizim jenerasyonda bu koltuğa oturup bunu başarmış belki de tek isim."

37 yaşındaki yıldız, NBA'deki aktif kariyerinden sonra franchise yönetiminde söz sahibi olabileceği bir yapı içinde yer almak istediğini söyledi:

"Warriors'ta nasıl gerçek bir kazanan yapı kurduysak, benzer şekilde yönetilen bir organizasyonda etkili olmak istiyorum. Bu beni heyecanlandırıyor."


Curry, mevcut kurallar gereği aktif oyuncuların takım sahipliğine katılamayacağını hatırlatarak "Ama yolun sonunda bir koltukta beni göreceksiniz," ifadelerini kullandı.

Michael Jordan, önce Washington Wizards'ta yönetici olarak görev yapmış, daha sonra Charlotte Hornets'ın hisselerini satın alarak NBA'de takım sahibi olmuştu. Hornets'taki hisselerini geçtiğimiz yıllarda satarak büyük bir kâr elde eden Jordan, bu süreçte milyar dolarlık servetini daha da artırdı.

Curry'nin vizyonu, Warriors'taki deneyimi kadar iş dünyasındaki yatırımlarına da dayanıyor. Kendi kurduğu Thirty Ink şirketi bünyesinde Unanimous Media, Gentleman's Cut viskisi ve 7K medya danışmanlığı gibi projeleri yürüten Curry, emeklilik sonrası sahiplik için ciddi bir hazırlık yapıyor.


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